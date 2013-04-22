Администратор группы во вконтакте

Нужна девушка для ведения группы во вконтакте. Добавление материалов, общение с пользователями.

Тематика (диеты, косметические процедуры, фитнес).

Нужен человек, который хорошо знает функционал групп и страниц. Знает какие возможности есть, как можно взаимодействовать с участниками.

Нужно быть в скайпе для переписки каждый или почти каждый день.

Работа постоянная.

Оплата почасовая 100 рублей в час.

Если комментарии или посты, то оплата поштучно 3-5 рублей, в зависимости от работы.

В месяц примерно 500 рублей.