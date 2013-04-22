Публикация сообщений на форумах о семье, детях

Тематика детские товары, игрушки, питание.

Постинг на тематических форумах со ссылками на сайт. За 1 пост 10 руб. оплата WMR

(размещение на досках объявлений не интересует)

Тематика детские товары, игрушки, питание гигиена.

Сообщение должно содержать 100-300 знаков осмысленного текста по теме с ссылкой

Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера.

В связи с тем, что некачественные посты, либо не в тему удаляются на сайтах где присутствует модерация.

Оплачивать будут за посты которые проживут не менее 5 дней.

Ваши заявки пишем здесь в личку не надо!