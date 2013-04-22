Требования: - добавление новых подписчиков по указанным критериям. Очень Важно качество подписчиков. При хорошей работе возможно долгосрочное сотрудничество.
Публикация сообщений на форумах о семье, детях
Тематика детские товары, игрушки, питание.
Постинг на тематических форумах со ссылками на сайт. За 1 пост 10 руб. оплата WMR
(размещение на досках объявлений не интересует)
Тематика детские товары, игрушки, питание гигиена.
Сообщение должно содержать 100-300 знаков осмысленного текста по теме с ссылкой
Само сообщение может быть любого положительно – нейтрального характера.
В связи с тем, что некачественные посты, либо не в тему удаляются на сайтах где присутствует модерация.
Оплачивать будут за посты которые проживут не менее 5 дней.
Ваши заявки пишем здесь в личку не надо!
Заявки фрилансеров
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