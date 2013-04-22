Продвижение публичной страницы Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок251 просмотр

Нужно набрать подписчиков на публичную страницу "вконтакте" (требования: определенный город)

Каковы расценки:

1) 500 подписчиков

2) 1000 подписчиков

12 лет назад
kopeika
Раф 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
3 дня
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)

Заявки фрилансеров

zeka00
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)