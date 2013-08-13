Требуется увеличить просмотры ролика на ютубе. 10 000 просмотров. Сколько будет стоить? Сроки стандартные (не горит). Плюс увеличение подписчиков на канал 500-1000 чел.
Скрытая реклама на форумах
Скрытая реклама юридической услуги.
Услуга по взысканию денежных средств уплаченных за товар, компенсации морального вреда и штрафов с недобросовестных продавцов товаров и услуг.
Сюда входит: первоначальный анализ ситуации, подготовка документов, проведение экспертизы, обращение в суд, представительство в суде, помощь во взыскании средств.
Участие клиента в процессе сводится к минимуму.
Выбранный исполнитель
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