Скрытая реклама на форумах

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Завершен2 заявки176 просмотров

Скрытая реклама юридической услуги.

Услуга по взысканию денежных средств уплаченных за товар, компенсации морального вреда и штрафов с недобросовестных продавцов товаров и услуг.

Сюда входит: первоначальный анализ ситуации, подготовка документов, проведение экспертизы, обращение в суд, представительство в суде, помощь во взыскании средств.

Участие клиента в процессе сводится к минимуму.

12 лет назад
hotepus
Максим 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

purkanze
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена в полном объеме и в оговоренный срок.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

purkanze
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад