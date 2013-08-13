Скрытая реклама на форумах

Нужен грамотный специалист по отзывам/скрытой рекламе в интернет. Для скрытого продвижения товара в интернете. Не постинг ссылок! на форумах, а формирование мнения у целевой аудитории о необходимости товара. Около 30–40 качественных отзывов/комментариев в ...