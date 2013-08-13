purkanze

Гайсинская Клементина purkanze

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессионал продвижения в социальных сетях.

Любимый клиент!

Отзывы и портфолио находятся здесь: https://www.free-lance.ru/purkanze

Добро пожаловать в супермаркет услуг SMM! Здесь есть все, чтобы увеличить Ваши продажи.

Цены супер-доступные. Срочно пишите мне в чат скайпа и начнем работать.

Оплата по Webmoney, Yandex.Money, безнал.

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Скрытый маркетинг

Вы даже не подозреваете, как хорошо я умею продавать!

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Отзывы заказчиков
hotepus
Максим 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Скрытая реклама на форумах
Работа выполнена в полном объеме и в оговоренный срок.
Спасибо за сотрудничество!
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