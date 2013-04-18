Продвижение нового инт.-магазина стройматериалов

День добрый, дорабатывается проект, требуется его дальнейшее развитие и продвижение. Бюджет порядка 1000 долл в месяц. От вас детальный проект затрат (требуется продвижение и контекст), методов, гарантий и сроков. Предложения скидывать сюда или на ...