Продвижение ИМ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен15 заявок218 просмотров

День добрый, дорабатывается проект, требуется его дальнейшее развитие и продвижение. Бюджет порядка 1000 долл в месяц.

От вас детальный проект затрат (требуется продвижение и контекст), методов, гарантий и сроков. Предложения скидывать сюда или на почту [email protected]

Тематика домашний текстиль

Общение только с людьми которые имеют конкретные программы и наработки , без общих фраз вроде возьмусь и выполню.

12 лет назад
Tolk_and
Андрей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
$4000
30 дней
Большое спасибо Артему за работу. Уже достигли хороших результатов и надеюсь на продолжение сотрудничества в том же русле. Рекомендую его как грамотного исполнительного специалиста. Внимательное отношение к проекту и постоянное консультирование онлайн, достойно всяких похвал. Всегда приятно работать с профессионалом своего дела.
Спасибо за работу. Всем очень доволен.

Заявки фрилансеров

artem_seo
Артем 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
12 лет назад
#1
Поисковые системы (SEO)