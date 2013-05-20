Продвижение ИМ

День добрый, дорабатывается проект, требуется его дальнейшее развитие и продвижение. Бюджет порядка 1000 долл в месяц.

От вас детальный проект затрат (требуется продвижение и контекст), методов, гарантий и сроков. Предложения скидывать сюда или на почту [email protected]

Тематика домашний текстиль

Общение только с людьми которые имеют конкретные программы и наработки , без общих фраз вроде возьмусь и выполню.