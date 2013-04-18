Требуется человек для раскрутки сайта кулинарной тематики. В первую очередь необходимо сделать рерайтинг и оптимизацию около 20 рецептов под НЧ запросы. Интересует работа с человеком, который имеет опыт и положительный результат в SEO оптимизации ...
Продвижение по питеру
Необходимо продвинуть интернет магазин доставки цветов http://sankt-peterburg.flamingo.ru/ по питеру.
Нужен ТОП-10 яндекс/гугл. Продвижение строго статьями/вечными ссылками с моих аккаунтов.
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