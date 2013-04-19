Надо вывести сайт на первую страницу в яндексе и гугле. part.com.ua Присылайте варианты за сколько по деньгам и времени вы это сможете сделать.
Сео-консультация под западный сегмент
Здравствуйте.
Остро нуждаюсь в консультации ОПЫТНОГО спеца по сео, с портфолио. Желательно опыт в работе с тематикой развлечений (музыка , кино) под ЗАПАДНЫЙ СЕГМЕНТ.
Ориентировочный список моих вопросов:
Общие вопросы:
- участвуют ли страницы из дополнительного индекса (Supplemental) в выдаче ?
- Google шлет на сайт посетителей из Индии (хотя сайт полностью на английском). Почему так? Как изменить целевой регион? US,UK ... wanted
- Google загоняет страницы в индекс. Но в основной индекс попадают не все страницы. Как загнать страницы в основной индекс ?
- стоит ли на сайт ставить Google Analytics или лучше не палить Повед. факторы ?
- Как добыть трафик с Bing/Yahoo?
Семантическое ядро:
- Как лучше собирать и сортировать ключи + формирование семантического ядра ? (софт, конкуренция, частотность)
- Как лучше составить сем ядро для существующего сайта? С помощью какого инструментария найти близкие к топу запросы на текущий момент?
- разбавление ключей на английском (пример качественного разбавления для ключа listen music)
- Пропорция
Внутреняя оптимизация сайта:
- составление сниппетов правильных для страниц ( как увеличить кликабельность в выдаче?)
- обязательное присутствие ключа в тайтл, х1, дескрипшен, …
- посмотреть качественно проведена ли внутреняя оптимизация для конкретного сайта.
Закупка ссылок
- критерии отбора ссылок (индексация, заспамленность, посещения, тематичность….). Сервис прогноза посещаемости кроме алексы.
- где покупать максимально эффективные ссылки/дешевые ссылки ? Самые хорошие биржи вечных/сквозных ссылок.
- пропорция закупки (безякорь, разбавления , точных вхождения)
- как сделать ссылочное портфолио максимально разнообразным ? (блоги, сайты, социалки, твиттер, …)
- в каком обьеме закупатся ? (сейчас закупаю в зависимости от бюджета)
- стоит ли закупать сквозные ссылки или лучше покупать в постах ?
Мониторинг результатов:
мониторинг текущих позиций сайта (желательно бесдплатно)
Прошу отвечать только опытных специалистов которые могут дать ответ на эти вопросы.
П.С. об оплате думаю договоримся;)
Спасибо
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