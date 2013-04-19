Сео-консультация под западный сегмент

Здравствуйте.

Остро нуждаюсь в консультации ОПЫТНОГО спеца по сео, с портфолио. Желательно опыт в работе с тематикой развлечений (музыка , кино) под ЗАПАДНЫЙ СЕГМЕНТ.

Ориентировочный список моих вопросов:

Общие вопросы:

- участвуют ли страницы из дополнительного индекса (Supplemental) в выдаче ?

- Google шлет на сайт посетителей из Индии (хотя сайт полностью на английском). Почему так? Как изменить целевой регион? US,UK ... wanted

- Google загоняет страницы в индекс. Но в основной индекс попадают не все страницы. Как загнать страницы в основной индекс ?

- стоит ли на сайт ставить Google Analytics или лучше не палить Повед. факторы ?

- Как добыть трафик с Bing/Yahoo?

Семантическое ядро:

- Как лучше собирать и сортировать ключи + формирование семантического ядра ? (софт, конкуренция, частотность)

- Как лучше составить сем ядро для существующего сайта? С помощью какого инструментария найти близкие к топу запросы на текущий момент?

- разбавление ключей на английском (пример качественного разбавления для ключа listen music)

- Пропорция

Внутреняя оптимизация сайта:

- составление сниппетов правильных для страниц ( как увеличить кликабельность в выдаче?)

- обязательное присутствие ключа в тайтл, х1, дескрипшен, …

- посмотреть качественно проведена ли внутреняя оптимизация для конкретного сайта.

Закупка ссылок

- критерии отбора ссылок (индексация, заспамленность, посещения, тематичность….). Сервис прогноза посещаемости кроме алексы.

- где покупать максимально эффективные ссылки/дешевые ссылки ? Самые хорошие биржи вечных/сквозных ссылок.

- пропорция закупки (безякорь, разбавления , точных вхождения)

- как сделать ссылочное портфолио максимально разнообразным ? (блоги, сайты, социалки, твиттер, …)

- в каком обьеме закупатся ? (сейчас закупаю в зависимости от бюджета)

- стоит ли закупать сквозные ссылки или лучше покупать в постах ?

Мониторинг результатов:

мониторинг текущих позиций сайта (желательно бесдплатно)

Прошу отвечать только опытных специалистов которые могут дать ответ на эти вопросы.

П.С. об оплате думаю договоримся;)

Спасибо