Сео-консультация под западный сегмент

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки127 просмотров

Здравствуйте.

Остро нуждаюсь в консультации ОПЫТНОГО спеца по сео, с портфолио. Желательно опыт в работе с тематикой развлечений (музыка , кино) под ЗАПАДНЫЙ СЕГМЕНТ.

Ориентировочный список моих вопросов:

Общие вопросы:

- участвуют ли страницы из дополнительного индекса (Supplemental) в выдаче ?

- Google шлет на сайт посетителей из Индии (хотя сайт полностью на английском). Почему так? Как изменить целевой регион? US,UK ... wanted

- Google загоняет страницы в индекс. Но в основной индекс попадают не все страницы. Как загнать страницы в основной индекс ?

- стоит ли на сайт ставить Google Analytics или лучше не палить Повед. факторы ?

- Как добыть трафик с Bing/Yahoo?

Семантическое ядро:

- Как лучше собирать и сортировать ключи + формирование семантического ядра ? (софт, конкуренция, частотность)

- Как лучше составить сем ядро для существующего сайта? С помощью какого инструментария найти близкие к топу запросы на текущий момент?

- разбавление ключей на английском (пример качественного разбавления для ключа listen music)

- Пропорция

Внутреняя оптимизация сайта:

- составление сниппетов правильных для страниц ( как увеличить кликабельность в выдаче?)

- обязательное присутствие ключа в тайтл, х1, дескрипшен, …

- посмотреть качественно проведена ли внутреняя оптимизация для конкретного сайта.

Закупка ссылок

- критерии отбора ссылок (индексация, заспамленность, посещения, тематичность….). Сервис прогноза посещаемости кроме алексы.

- где покупать максимально эффективные ссылки/дешевые ссылки ? Самые хорошие биржи вечных/сквозных ссылок.

- пропорция закупки (безякорь, разбавления , точных вхождения)

- как сделать ссылочное портфолио максимально разнообразным ? (блоги, сайты, социалки, твиттер, …)

- в каком обьеме закупатся ? (сейчас закупаю в зависимости от бюджета)

- стоит ли закупать сквозные ссылки или лучше покупать в постах ?

Мониторинг результатов:

мониторинг текущих позиций сайта (желательно бесдплатно)

Прошу отвечать только опытных специалистов которые могут дать ответ на эти вопросы.

П.С. об оплате думаю договоримся;)

Спасибо

12 лет назад
kosmoprince
56 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продвижение сайта

    Надо вывести сайт на первую страницу в яндексе и гугле. part.com.ua Присылайте варианты за сколько по деньгам и времени вы это сможете сделать.

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исполнитель для размещения статей в блогах

    Здравствуйте! Нужен человек, который профессионально занимается размещением статей в блогах, на сайтах. Обязательно - с хорошими отзывами, с опытом и с адекватными, аргументированными ценами. Не обязательно дешево, главное - ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Оптимизация мета-тегов title, description, keyword

    Необходимо выполнить оптимизацию мета-тегов title, description, keywords и заголовков под содержание страниц сайта www.germanmed.info. Тематика сайта - медицинский туризм. Количество страниц около 100, из них часть с уже готовыми мета-тегами, их тоже нужно ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Продвижение по питеру

    Необходимо продвинуть интернет магазин доставки цветов http://sankt-peterburg.flamingo.ru/ по питеру. Нужен ТОП-10 яндекс/гугл. Продвижение строго статьями/вечными ссылками с моих аккаунтов. Ключи: доставка цветов доставка цветов спб цветы с доставкой ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайтинг и оптимизация статей под НЧ-запросы

    $50

    Требуется человек для раскрутки сайта кулинарной тематики. В первую очередь необходимо сделать рерайтинг и оптимизацию около 20 рецептов под НЧ запросы. Интересует работа с человеком, который имеет опыт и положительный результат в SEO оптимизации ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить закупку вечных ссылок

    $25

    Здравствуйте, нужен человек с опытом, который поможет, посоветует как правильно закупать вечные ссылки на сайт на конкретно одном запросе. Есть небольшой опыт работы с ггл, но желательно как я понял использовать несколько бирж такого плана.

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сбор базы форумов

    $500

    Задача достаточно простая: нужно просмотреть разделы Яндекс Каталога и выдачу Яндекса/Гугла на предмет тематических форумов, подходящих под требования. Требования к форумам: - посещаемость от 300 человек в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение ИМ

    День добрый, дорабатывается проект, требуется его дальнейшее развитие и продвижение. Бюджет порядка 1000 долл в месяц. От вас детальный проект затрат (требуется продвижение и контекст), методов, гарантий и сроков. Предложения скидывать сюда или на ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад