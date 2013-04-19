Исполнитель для размещения статей в блогах

Здравствуйте!

Нужен человек, который профессионально занимается размещением статей в блогах, на сайтах.

Обязательно - с хорошими отзывами, с опытом и с адекватными, аргументированными ценами. Не обязательно дешево, главное - адекватно.

Пожалуйста, в заявке указывайте:

1) Опыт подобной работы;

2) На каких ресурсах размещаете, по какому принципу (мусор не интересует);

3) Цены.

4) Почему стоит обратиться именно к вам.

Пожалуйста, отвечайте только в проекте, не стучитесь в ЛС, скайп и т.д.

Спасибо!