Нужно продвижение сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок190 просмотров

В данный момент ведется разработка сайта. Нужен человек для его продвижения и продвижения группы в соц сетях. Пишите приблизительные цены и сроки для ориентировки.

12 лет назад
tradzt
31 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров