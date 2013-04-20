Требуется опытный SEOшник в партнеры

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок178 просмотров

Требуется в партнеры опытный SEOшник для онлайн кинотеатра - airfilm.org

С меня:

Сайт

Домен

Сервер

Заливка фильмов и сериалов

Все расходы на продвижение

И так далее

С партнера требую:

Знание SEO

Умение раскручивать сайт

Знание систем для раскрутки

Умение правильного составления семантического ядра

Правильное составление и подбор ключевых слов

Знание о продвижении в ТОПы

12 лет назад
airfilm
Сергей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров