Необходима оптимизация и подготовка к продвижению в поисковиках нового сайта (Составление семантического ядра, прописывание тегов под семантическое ядро (Title, H1, Description), юзабилити и т.д) Цены и сроки проведения работ.
Разыскиваем SEO-гуру (Drupal site UA/RUS)
Украинская IT-компания ищет SEO-специалиста!
Задача - продвинуть наш сайт tornad.com.ua в ТОП_1 выдачи Yandex и Google.
Нам нужен человек:
1 В совершенстве владеющий русским и украинским языками
2 Имеющий отличный опыт в SEO
3 Имеющий навыки работы с сайтами на Drupal
3 Готовый незамедлительно приступить к работе
Необходимо наличие портфолио с примерами До и После.
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