Разыскиваем SEO-гуру (Drupal site UA/RUS)

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Закрыт6 заявок159 просмотров

Украинская IT-компания ищет SEO-специалиста!

Задача - продвинуть наш сайт tornad.com.ua в ТОП_1 выдачи Yandex и Google.

Нам нужен человек:

1 В совершенстве владеющий русским и украинским языками

2 Имеющий отличный опыт в SEO

3 Имеющий навыки работы с сайтами на Drupal

3 Готовый незамедлительно приступить к работе

Необходимо наличие портфолио с примерами До и После.

Drupal
12 лет назад
Tornad
36 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров