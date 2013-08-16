Отредактировать: keywords, description

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Завершен6 заявок179 просмотров

есть сайт: www.ra-prizma.ru

нужно отредактировать мета-тэги кейвордс и дескрипшен под инфо на странице.

интересуют сроки/цена.

оплата Яндекс или Вэбмани Рубли.

П.С. 1: никакой оптимизации мы не заказываем. просьба не навязывать доп услуги.

П.С. 2: сайт отображается справа, т.к. он должен отображаться справа.

12 лет назад
RA_PRIZMA
Евгений 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$15
2 дня
Всё супер! рекомендуем!
Все ок, спасибо!

Заявки фрилансеров

nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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