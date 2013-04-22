nastyazz

Анастасия Мацулевич nastyazz

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
SEO, продвижение сайтов в поисковых системах

Опыт работы в SEO – 2 года.

Мои действия:

- рекомендации по улучшению юзабилити сайта;

- составление семантического ядра с анализом конкуренции (обсуждение каждого ключевого слова с Вами);

-оптимизация кода;

- анализ посещаемости на момент начала работы с сайтом;

- внутренняя оптимизация сайта (грамотное составление description, title, h1-h3 для каждой страницы, оптимизация контента);

- корректный robots.txt, sitemap.xml, .htaccess;

- работа с системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика);

- наращивание ссылочной массы (ссылки закупаются только приносящие пользу, с ресурсов со схожими тематиками);

- работа с биржами покупки постоянных ссылок Miralinks, GoGetLinks, Blogun, др.;

- продвижение по всем НЧ запросам;

- продвижение по СН и ВЧ запросам;

- Составление ежемесячных отчетов по продвижению.

Портфолио

Отзывы заказчиков

RA_PRIZMA
Евгений 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Отредактировать: keywords, description
Всё супер! рекомендуем!
Все ок, спасибо!
Ответный отзыв
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Доделать семантическое ядро сайта
Спасибо. Все сделано хорошо!
Всё прошло хорошо, спасибо! Чёткое тз, ответы на вопросы, оплата в срок.
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Producer-live
Ольга 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Создание РК в Я.Директ
Анастасия, отлично справилась с задачей. Точно в срок, т.к. время было для нас критично. Отвечала на все возникающие вопросы. Все время была на связи, не пропадала. Очень грамотрный специалист, знающий и любящий свое дело. Мы получили прекрасный опыт сотрудничества и будем его продолжать. Искренне рекомендуем!
Работать с Ольгой было одним большим удовольствием, на все вопросы сразу получала ответ, правки лишь по действительно важным моментам, оплата была переведена своевременно. Спасибо, рассчитываю сотрудничать с Вами и далее)
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