Опыт работы в SEO – 2 года.
Мои действия:
- рекомендации по улучшению юзабилити сайта;
- составление семантического ядра с анализом конкуренции (обсуждение каждого ключевого слова с Вами);
-оптимизация кода;
- анализ посещаемости на момент начала работы с сайтом;
- внутренняя оптимизация сайта (грамотное составление description, title, h1-h3 для каждой страницы, оптимизация контента);
- корректный robots.txt, sitemap.xml, .htaccess;
- работа с системами аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика);
- наращивание ссылочной массы (ссылки закупаются только приносящие пользу, с ресурсов со схожими тематиками);
- работа с биржами покупки постоянных ссылок Miralinks, GoGetLinks, Blogun, др.;
- продвижение по всем НЧ запросам;
- продвижение по СН и ВЧ запросам;
- Составление ежемесячных отчетов по продвижению.
Портфолио
- Продвижение сайта бюро переводов376 просмотров