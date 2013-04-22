Анастасия, отлично справилась с задачей. Точно в срок, т.к. время было для нас критично. Отвечала на все возникающие вопросы. Все время была на связи, не пропадала. Очень грамотрный специалист, знающий и любящий свое дело. Мы получили прекрасный опыт сотрудничества и будем его продолжать. Искренне рекомендуем!