Копирайтинг по охране объектов недвижимости

$40
КопирайтингЗавершен4 заявки251 просмотр
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SEO-копирайтинг: 8 статей по охране объектов недвижимости по 2000 знаков каждая.

Оплата: 150 руб. за 2000 тыс. знаков.

В приложении требования к текстам. Обязательно ознакомьтесь, прежде чем подавать заявку.

Проверка профпригодности: написать текст 1000 знаков на тему "пультовая охрана квартиры".

Результат высылайте на [email protected]

11 лет назад
nastyazz
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Adlers
Андрей 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
140 отзывов
11 лет назад
$40
5 дней
Отличный исполнитель! Оперативное выполнение задания. Вносит корректировки если нужно. Сотрудничеством довольна. Рекомендую.
Хороший, грамотный заказчик. Четкое и понятное ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую для сотрудничества
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