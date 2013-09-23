Статьи для сайта адвоката

Требуется написать анкоры (200 шт всего), на тему копии (реплики) часов. Символов: от 85 до 100 (не больше 100, строго!) Анкор должен окружен текстом. Текст не должен дублироваться. Пример: Очень сложно отличить #a#реплики часов#/a# от оригиналов, сейчас они пользуются большой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 6-7 статей по 1-2 тыс. знаков. Можно найти похожие в инете и сделать грамотный рерайт.
Ссылки на ваши статьи обязательны. Пишите стоимость и сроки.
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