Задание по копирайту - металлические значки

$57
КопирайтингЗавершен11 заявок216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написать большое кол-во статей (38000 симв) в тематике: металлические значки (нагрудные значки)

Текст с ключевыми вхождениями.

По большому ТЗ.

Мы готовы платить 1.5$ за 1000 символов.

Оплата только через ЯДеньги

Тестовое задание оплачивается

11 лет назад
AndreyMy
Андрей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Cleaner
42 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
11 лет назад
$57
3 дня
Спасибо за качественную работу, выполненную раньше срока! Рекомендую Виталия, как очень грамотного и исполнительного копирайтера.
Интересная тема, грамотное ТЗ, четкие пояснения в процессе работы. Очень доволен!
  • Похожие заказы

  • Журналисты, копирайтеры, рерайтеры

    $100

    Требуются фрилансеры для выполнения периодических заказов. Гонорар всегда зависит от бюджета заказа. Оставляйте Ваши расценки за рерайт и копирайт за 1000 збп. Рассмотрю, в первую очередь, новичков и низкие цены. В личку не пишите!

    Копирайтинг103 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Ищу копирайтеров для постоянного сотрудничества

    Ищу копирайтеров для постоянного сотрудничества. Темы разные. Преимущество тому, кто может писать на любые темы - от технических до красивых описаний товаров. Оплата на начальном этапе 50 руб за 1000 ЗБП. Пишите, если вы готовы работать ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Придумать темы статей: налоговые вычеты (50 шт)

    Добрый день. Требуется придумать 50 тем для статей по налоговым вычетам. Сами статьи пока не нужны. Каждая тема должна быть обширна настолько, чтобы ее можно было расписать на 2000 символов. Допускается брать темы из интернета ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать слова в разных падежах

    $50

    Я вам даю список слов. Вы каждое слово пишите в каждом падеже и ед./множ. числе. Например, я если я дал такой список: телефон кирпич ... Вы пишите: телефон телефону телефона телефоне телефоны телефонам телефоном телефонах кирпич кирпиче кирпичом кирпичу кирпича кирпичи кирпичами кирпичам кирпичах кирпичей и т.д.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редактирование текста для рекламы на радио

    $5

    Весна - время меняться! А значит нужно бежать в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров для волос "Калина" Здесь есть все для тебя: Элитная бижутерия с кристаллами Swarowski, детская и свадебная бижутерия, изделия из натуральных камней, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рерайтинг недвижимость

    Нужен качественный рерайтинг. Тематика недвижимость. Примерный объем 20 000 символов, интересуют предложения не дороже 1$ за 1000 знаков б.п.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад