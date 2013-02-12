Написать слова в разных падежах

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Я вам даю список слов. Вы каждое слово пишите в каждом падеже и ед./множ. числе.
Например, я если я дал такой список:
телефон
кирпич
...
Вы пишите:
телефон
телефону
телефона
телефоне
телефоны
телефонам
телефоном
телефонах
кирпич
кирпиче
кирпичом
кирпичу
кирпича
кирпичи
кирпичами
кирпичам
кирпичах
кирпичей
и т.д.
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