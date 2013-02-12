Написать слова в разных падежах

Я вам даю список слов. Вы каждое слово пишите в каждом падеже и ед./множ. числе.

Например, я если я дал такой список:

телефон

кирпич

...

Вы пишите:

телефон

телефону

телефона

телефоне

телефоны

телефонам

телефоном

телефонах

кирпич

кирпиче

кирпичом

кирпичу

кирпича

кирпичи

кирпичами

кирпичам

кирпичах

кирпичей

и т.д.