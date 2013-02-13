Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества

Весна - время меняться! А значит нужно бежать в сеть магазинов бижутерии и аксессуаров для волос "Калина" Здесь есть все для тебя: Элитная бижутерия с кристаллами Swarowski, детская и свадебная бижутерия, изделия из натуральных камней, ...