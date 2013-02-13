Нужен копирайтер для постоянного сотрудничества

КопирайтингЗакрыт33 заявки430 просмотров
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Необходим копирайтер для написания уникальных,грамотно составленных текстов для миралинкса. 50 руб за 1000 символов. Тематика разнообразная,размер текстов стандартный 2000 символов.

11 лет назад
trofiprofi
Екатерина 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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