Требуется рерайтер для сайта оккультной тематики

КопирайтингЗакрыт34 заявки478 просмотров
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Здравствуйте. Требуется автор (рерайт) для постоянных заказов по тематике оккультизма, приворотов, экстрасенсов и тому подобное.

С меня:

1) Постоянные объемы, примерно 50к знаков в неделю.

2) Хорошие и легко вписываемые ключевики.

3) Адекватные ТЗ, никаких "100 ключей на 2к символов».

4) Оплата яндексами или вебмани. Ежедневно, еженедельно — как вам удобнее.

С вас:

1) Структурированные, хорошо оформленные тексты. Разбитие текста на подзаголовки. Списки, сноски, цитаты.

2) Понимание темы. Предпочтение будет отдаваться людям разбирающимся в медицине.

3) Качественный рерайт с нескольких источник.

Пожалуйста, напишите почему подходите именно вы. Рассматриваю заявки до 60 рублей за 1000.

11 лет назад
zaschto
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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