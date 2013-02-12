Срочно надо написать статью

(Для журнала с высоким импакт фактором)

предмет: Физика и астрономия

тема: Исследование ограниченной нестационарной фото гравитационной задачи двух и трех тел.

условие таковы:

1) Надо написать статью именно в эту тему, количество страниц на ваше усмотрение.

2) Статья должна опубликоваться в зарубежных журналах с высоким импактфактором.

3) Если работа будет сделана интенсивно, к оплате добавлю еще 100$

4)Деньги получаете сразу

Сроки 2-3 дня

С уважением, Анастасия