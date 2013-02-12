Общение на форуме о малом бизнесе

Приветствую.

Имеется бизнес форум, идеи, отрасли, законы, реклама и т.п.

Для развитие форума требуются люди готовые поддерживать общение и писать интересные уникальные посты.

Оплата хорошая - однако требуется серьёзный подход и максимум отдачи.

Варианта два

1) У вас есть опыт в бизнес теме, открытие, ведение, может есть работающий бизнес - тогда вы делитесь своим опытом и знаниями.

2) У вас нет опыта своего бизнеса, но писали\рерайтили много статей по теме. Тогда работаем примерно так - есть тема идёт обсуждение, вы на просторах интернета находите материал по теме, вникаете, делаете вроде небольшого рерайта (50-150 символов +\-) для поста . Такой-же принцип для открытия новых топиков.

Если нет опыта, нечего показать или рассказать, если не уверены в своих силах пожалуйста не оставляйте предложения, не тратьте моё и своё время. В случае не качественной работы - она не оплачивается, а так-же будет оставлен негативный отзыв.

При хорошей работе - бонусы.