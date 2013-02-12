Отбор сайтов и размещение информации

Добрый день! Я занимаюсь продвижением сайтов, веду несколько проектов. Нужен блоггер писать на новостных сайтах, блогах и прочих доступных местах для размещения ссылок. Что можете наваЯть за 10$ в день (сколько ссылок и сколько уникального текста ...