Добрый день! Я занимаюсь продвижением сайтов, веду несколько проектов. Нужен блоггер писать на новостных сайтах, блогах и прочих доступных местах для размещения ссылок.

Что можете наваЯть за 10$ в день (сколько ссылок и сколько уникального текста - в зпб)?

Интересуют посты в 500 знаков с прямыми ссылками. Соблюдение приближенности тематики. Заспамленность не должна превышать 0.5

Тематики:

Мебель

Салон красоты

Нижнее белье

Игры

Консалтинг

Мода

Планшеты

Кулинария

Медицина

Продвижение сайтов