Задание для SEO-копирайтера на тему ПАММ-счетов

Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен SEO копирайтер на тему ПАММ счетов, человек который разбирается в теме.
Примерный объем 10-15 статей ~1500-2000 знаков.
Оплата 2$ / 1000.
Небольшое тестовое задание:
Написать текст на тему что такое ПАММ счет - min 500 символов.
Результат шлите на [email protected]
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