Рерайтер статей с исходником

Дано: статья на английском языке Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными. Тематика: спорт. Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался ...
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Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа выше не оплачивается. Я сам работаю в этой области поэтому цены знаю. статьи буду отсылать для рерайта каждый день в течение 2-3 недель, может больше. В сутки могу обеспечить объемом порядка 5-15 тысяч. статьи нужны будут на следующие сутки к 6-7 вечера, чтобы не было задержек. Кому интересно пишите, кто расчитывает на иные условия (в частности оплата) - не стоит даже и пытаться. Спасибо за внимание.
Оплата только ВебМани.
Пишите только сюда - буду рассматривать все заявки, так как нужно несколько человек.
Товарищи, указывайте сразу все поля, чтобы я мог выбрать исполнителя.
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