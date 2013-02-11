Рерайтер статей с исходником

Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа выше не оплачивается. Я сам работаю в этой области поэтому цены знаю. статьи буду отсылать для рерайта каждый день в течение 2-3 недель, может больше. В сутки могу обеспечить объемом порядка 5-15 тысяч. статьи нужны будут на следующие сутки к 6-7 вечера, чтобы не было задержек. Кому интересно пишите, кто расчитывает на иные условия (в частности оплата) - не стоит даже и пытаться. Спасибо за внимание.

Оплата только ВебМани.

Пишите только сюда - буду рассматривать все заявки, так как нужно несколько человек.

Товарищи, указывайте сразу все поля, чтобы я мог выбрать исполнителя.