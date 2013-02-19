Тексты на сайт

Приветствую.

Необходимо написать текстовку на сайт примерно по 500 знаков на каждую страницу, таковых будет 4, 5 край.

Текст уникальный, включая ключевые слова.

На работу нам дали ровно до пятницы, следовательно в пятницу утром по Московскому времени надо чтобы тексты были на почте.

По оплате. Оплата Яндекс деньги, или вебмани. Оплата будет в пятницу край в понедельник. Не исключено что в среду 100% предоплата, как заказчик рассчитается. А так если не получится вовремя оплатит попрошу подождать до понедельника край вторник, будет оплата 100%