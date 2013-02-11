Нужен копирайтер. Тематика - недвижимость

Доброго времени суток.

Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области.

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Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5–4к не нужно

В качестве источников используйте официальные сайты объектов или застройщика.

Требования к статье: Ваша задача предоставить четкую, структурированную (последовательность изложения + деление на абзацы), читабельную информацию об объекте застройки.

Удачные примеры:

http://spbguru.ru/novostroyki/53-atlanta-2

http://mskguru.ru/novostroyki/30-italjanskij-kvartal

Структуру указанных примеров можно брать за образец

Сначала тестовая статья (оплачиваемая), если все будет хорошо, работы вам будет предостаточно

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