Нужен копирайтер. Тематика - недвижимость

Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: беременность и роды, грудное вскармливание, ребенок и уход за ним. Требования: Внимательность, грамотность, ответственность, умение выполнять работу в оговоренные сроки (которые вы себе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток.
Требуется копирайтер для написания текстов на тематику Недвижимости, а именно описания новостроек Москвы и Московской области.
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Объем статьи: не фиксирован. Больше 3.5–4к не нужно
В качестве источников используйте официальные сайты объектов или застройщика.
Требования к статье: Ваша задача предоставить четкую, структурированную (последовательность изложения + деление на абзацы), читабельную информацию об объекте застройки.
Удачные примеры:
http://spbguru.ru/novostroyki/53-atlanta-2
http://mskguru.ru/novostroyki/30-italjanskij-kvartal
Структуру указанных примеров можно брать за образец
Сначала тестовая статья (оплачиваемая), если все будет хорошо, работы вам будет предостаточно
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Указывайте цену
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