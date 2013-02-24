Статьи на спортивную тематику

Дано: статья на английском языке

Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными.

Тематика: спорт.

Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался в спортивной терминологии.

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Это подработка - первое время материала будет не много.