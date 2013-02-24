Статьи на спортивную тематику

КопирайтингЗавершен12 заявок310 просмотров
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Дано: статья на английском языке

Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными.

Тематика: спорт.

Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался в спортивной терминологии.

Пожалуйста, оставляйте свои предложения по цене за 1 тыс. символов.

Оплата web-money.

Это подработка - первое время материала будет не много.

11 лет назад
fedoz
Фёдор 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
iAlik
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Алик, очень ответственно подошёл к выполнению задания. Сделал всё чётко и как требовалось. Продолжаем сотрудничество!
Было приятно работать. Сработались
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