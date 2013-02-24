Ответственная работа!
Всякого человека должно судить по его делам.
М. Сервантес
Заказчики ищут качественного, грамотного исполнителя. Но главное то, насколько ответственен исполнитель. От его ответственности зависит и грамотность, и качество и выполнение в сроки.
Так вот что скажу про себя: ответственный подход к данной работе.
p.s. В основном работаю в направлении Копирайтинг/Рерайтинг, переводы, рефераты, наполнение, а также способен справляться с любыми другими делами и их трудностями. Обращайтесь.
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
12 лет назад
Написание статей
Отличная работа. Продолжаем сотрудничество дальше. Работает быстро, грамотно, качественно. Очень терпелив ))
Ответный отзыв
Работа была отличная. Оплата все время во время. Постановка задачи понятная
$15
10 баллов
12 лет назад
Алик, очень ответственно подошёл к выполнению задания. Сделал всё чётко и как требовалось. Продолжаем сотрудничество!
Ответный отзыв
Было приятно работать. Сработались
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#124
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $5от 1 дня
#235
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#346
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#400