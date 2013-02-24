Ответственная работа!

Всякого человека должно судить по его делам.

М. Сервантес

Заказчики ищут качественного, грамотного исполнителя. Но главное то, насколько ответственен исполнитель. От его ответственности зависит и грамотность, и качество и выполнение в сроки.

Так вот что скажу про себя: ответственный подход к данной работе.

p.s. В основном работаю в направлении Копирайтинг/Рерайтинг, переводы, рефераты, наполнение, а также способен справляться с любыми другими делами и их трудностями. Обращайтесь.