iAlik

Алик Рахмонов iAlik

 
30 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Ответственная работа!

Всякого человека должно судить по его делам.

М. Сервантес

Заказчики ищут качественного, грамотного исполнителя. Но главное то, насколько ответственен исполнитель. От его ответственности зависит и грамотность, и качество и выполнение в сроки.

Так вот что скажу про себя: ответственный подход к данной работе.

p.s. В основном работаю в направлении Копирайтинг/Рерайтинг, переводы, рефераты, наполнение, а также способен справляться с любыми другими делами и их трудностями. Обращайтесь.

Отзывы заказчиков

Invizible
Артём 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Вакансия копирайтер
Написание статей
Отличная работа. Продолжаем сотрудничество дальше. Работает быстро, грамотно, качественно. Очень терпелив ))
Работа была отличная. Оплата все время во время. Постановка задачи понятная
Ответный отзыв
fedoz
Фёдор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Статьи на спортивную тематику
Алик, очень ответственно подошёл к выполнению задания. Сделал всё чётко и как требовалось. Продолжаем сотрудничество!
Было приятно работать. Сработались
Ответный отзыв
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#124
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$0.5/час
от $5от 1 дня
#235
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#346
Презентации
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
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