Seo-статьи на английском для продвижения сайта

Ищем специалиста с опытом продвижения сайта за границей. Необходимо будет писать статьи на английском языке и размещать их на иностранных порталах статей и пресс-релизов, которые хорошо индексируются поисковыми системами. Обязательно наличие в статье хотя бы одной ссылки на наш сайт (в теле статьи либо в блоке "об авторе").

Наш сайт предлагает услуги автоматической верстки сайтов, т.е. статьи должны быть на тему верстки сайтов, но при этом без явной рекламы. Более подробно о нашем сайте и желаемый набор ключевых слов для статей сообщим в личной переписке.

Оплата по результату. Результатом является размещенная исполнителем и прошедшая модерацию на иностранном ресурсе статья на английском языке со ссылкой на наш сайт. По объему такие статьи составляют, как правило, в среднем 2 тыс. знаков. Статьи, как правило, жестко модерируются и проходят проверку на плагиат. Список ресурсов, где фрилансер будет размещать статьи, требуется согласовывать с заказчиком. Некоторые ресурсы может предоставить заказчик.