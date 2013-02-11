Копирайт, дизайн интерьера

Друзья,

Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера.

Нужен человек, который

1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах

2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА

3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ

Пожалуйста, вкратце указывайте в отклике:

1) Какой у вас опыт в написании статей по нашей тематике.

2) Ваши расценки за копирайт (руб. за кол-во символов или как иначе вам удобнее)

Буду рад любым вашим откликам!

С уважением, Владимир.