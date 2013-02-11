Необходимо в срок выполнять написание статей (или грамотный рерайт) на спортивные тематики по заданным направлениям. Подробности в техническом задании (см.приложение). Оплата - 30 рублей за 1000 знаков без пробелов. Все тексты будут проверяться на плагиат.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества.
Написание тематических и СЕО статей.
Уникальность статей минимум — 90%
Тематика статей:
- Интернет маркетинг (веб дизайн, продвижение сайтов, социальные сети, Яндекс директор, интернет реклама и др.)
-Организация мероприятий (Презентации, праздники, юбилеи и.т.д)
-Строительство и ремонт (Обои, натяжные потолки, мебель, кухни шкафы купе)
Необходимо умение написание небольших статей, примечаний, и.т.д под конкретные сайты.
Цена – адекватная за 1000 символов!
Оплата желательно qiwi кошелек, Яндекс деньги, Расчетный счет.
Требование: грамотность, ответственность, местоположение значение не имеет.
Общение: skype, icq, e-mail.
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужен SEO копирайтер на тему ПАММ счетов, человек который разбирается в теме. Примерный объем 10-15 статей ~1500-2000 знаков. Оплата 2$ / 1000. Небольшое тестовое задание: Написать текст на тему что такое ПАММ счет - min 500 символов. Результат шлите на ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры. Предлагаю работу - рерайт статей на строительную тематику. Оплата 25 рублей за 1000 символов без пробелов исходного текста. Нет никаких ключей, которые нужно вписывать. Исходники предоставлю. Цена выше не будет - такая работа ...Завершен11 лет назад
Требуется заполнить макет (см. картинку) по тематике "продающие страницы" (lpgen.ru) и "яндекс.директ" (директология.рф). Пример сайта, который заполнен в соответствии с макетом: http://рекламныевывески.рф Работа на постоянной основе и с высокой скоростью исполнения (30-60 минут). Задание не стандартное, поэтому ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Просьба сразу указывать стоимость и срок выполнения работы!!! Необходимо написание ежемесячно 20 уникальных статей-обзоров про монтаж, установку подвесных потолков, технологию производства, разные виды натяжных потолков и их отличия, полезные качества натяжных потолков, новости-обзоры для сайта ...Завершен11 лет назад
Дано: статья на английском языке Задача: перевести её с помощью автоматического переводчика (google translate, например). Адаптировать текст, чтобы предложения были связанными и осмысленными. Тематика: спорт. Желательно чтобы исполнитель обладал хотя бы начальными знаниями английского языка и немного разбирался ...Завершен11 лет назад
- $100
Требуется заполнить несколько страниц сайта: о нас, билеты, журнал, атрибутика, а также 2 подраздела атрибутики. + необходимо написать 5 новостей для этого сайта.Завершен11 лет назад
Ищем специалиста с опытом продвижения сайта за границей. Необходимо будет писать статьи на английском языке и размещать их на иностранных порталах статей и пресс-релизов, которые хорошо индексируются поисковыми системами. Обязательно наличие в статье хотя бы ...Завершен11 лет назад
- $50
Требуется рерайтинг статей. Статьи общей направленности по очень различным тематикам. Поиск исходных для рерайта статей, исполнитель производит сам. Объем предоставляемой статьи не менее 2000 знаков без пробелов. Уникальность — 90% Цена за 1000 знаков без пробелов 30 руб. Проверка текста ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется несколько статей с ключами. Тематика "Дом. Дизайн". Требования: творческий подход, грамотность, уникальность, читабельность. Жду Ваши заявки с указанием сроков и цены за 1 тыс. знаков б/п.Завершен11 лет назад