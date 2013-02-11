Добрый вечер!

Необходимо составить поурочный план по английскому языку. Для 2-х уровней: Elementary и Pre-Intermediate. Каждый урок должен быть максимально подробно расписан, содержать как основные учебные пособия, так и дополнительный материал (книги для чтения, материал в интернете и т.д.).

Материал должен быть построен таким образом, чтобы человек мог максимально самостоятельно заниматься. Я понимаю, что это не заменит репетитора, но пока только так.

Жду ваши предложения по цене за один урок и сроки написания. Просьба выслать один урок для примера. Нужно посмотреть и если что, то откорректировать. Если пробный урок подойдет, я его обязательно оплачу!