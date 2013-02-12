Творческий рерайтер

КопирайтингЗакрыт22 заявки536 просмотров
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Требуется рерайт ответов на вопросы. Вопросов много - 10000. Работа на долго.

(источник для каждого вопроса есть искать не надо http://fabrique.kakgu.ru/promo)

Требования к контенту и уникальности:

Рерайт должен полностью отвечать на вопрос, краткий вариант инструкции, содержащий только суть.

максимальная уникальность. проверяется

стоимость за один ответ 0.40$ (1000-2000 знаков)

11 лет назад
funkster
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 отзывов
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