Срочно написать резюме для работы на телевидении

Требуется рерайт ответов на вопросы. Вопросов много - 10000. Работа на долго. (источник для каждого вопроса есть искать не надо http://fabrique.kakgu.ru/promo) Требования к контенту и уникальности: Рерайт должен полностью отвечать на вопрос, краткий вариант инструкции, содержащий ...
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Доброе утро!
Нужен человек,который до 12.00 напишет хорошее резюме для работы на телевидение.
Все данные предоставим.
Очень срочно, ждём.
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