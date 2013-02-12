Срочно написать резюме для работы на телевидении

$50
КопирайтингЗакрыт6 заявок192 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброе утро!

Нужен человек,который до 12.00 напишет хорошее резюме для работы на телевидение.

Все данные предоставим.

Очень срочно, ждём.

11 лет назад
yourbees
Яна 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Творческий рерайтер

    Требуется рерайт ответов на вопросы. Вопросов много - 10000. Работа на долго. (источник для каждого вопроса есть искать не надо http://fabrique.kakgu.ru/promo) Требования к контенту и уникальности: Рерайт должен полностью отвечать на вопрос, краткий вариант инструкции, содержащий ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработать текст на сайте

    Здравствуйте. Дан сайт prodamgold.ru. Необходимо переписать текст на нем. Более грамотно, лаконично и понятно для граждан 20-25 лет от роду. По специфике помогу.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен блоггер

    Добрый день! Я занимаюсь продвижением сайтов, веду несколько проектов. Нужен блоггер писать на новостных сайтах, блогах и прочих доступных местах для размещения ссылок. Что можете наваЯть за 10$ в день (сколько ссылок и сколько уникального текста ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются начинающие рерайтеры/копирайтеры

    Я ищу адекватного человека, начинающего работать на ниве копирайтинга и заинтересованного в своем профессиональном росте. Что я могу предложить такому копирайтеру? — Интересные заказы на разнообразные темы; — 50% предоплату; — Расценки: рерайтинг ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт, дизайн интерьера

    Друзья, Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера. Нужен человек, который 1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах 2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА 3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ Пожалуйста, вкратце ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поурочный план по английскому языку

    Добрый вечер! Необходимо составить поурочный план по английскому языку. Для 2-х уровней: Elementary и Pre-Intermediate. Каждый урок должен быть максимально подробно расписан, содержать как основные учебные пособия, так и дополнительный материал (книги для чтения, материал в ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайтер для постоянного сотрудничества

    Требуется копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание тематических и СЕО статей. Уникальность статей минимум — 90% Тематика статей: - Интернет маркетинг (веб дизайн, продвижение сайтов, социальные сети, Яндекс директор, интернет реклама и др.) -Организация мероприятий (Презентации, праздники, юбилеи и.т.д) -Строительство и ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад