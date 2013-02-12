Привести контент сайта к уникальному

$100
КопирайтингЗакрыт59 заявок339 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Есть сайт balkonchik.com, наполненный неуникальным контентом. Требуется привести этот контент у максимально уникальному виду. Тема каждого текста на каждой странице должна остаться такой же, какая сейчас. Просто сами тексты должны стать уникальными, но быть написанными на те же темы, на которые они написаны сейчас.

Сроки - неделя.

Бюджет - 100р./1000 знаков.

Писать только в проект.

11 лет назад
Redbitmedia
Антон 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Требуется рерайт онлайн-игр

    Требуется написание обзоров онлайн игр. В основном рерайт. От исполнителя требуются знания и опыт игры в браузерные и клиентские онлайн игры. Ну и разумеется, грамотность. Возможно длительное сотрудничество. Пишите цену и примеры работ. Заявки скрыты. В ЛС не ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Наполнение сайтов

    Написание статей для сайтов под нужные поисковые запросы. 40 р/ 1000 знаков. Тематика пластиковая мебель, недвижимость, автомобильная тематика.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Творческий рерайтер

    Требуется рерайт ответов на вопросы. Вопросов много - 10000. Работа на долго. (источник для каждого вопроса есть искать не надо http://fabrique.kakgu.ru/promo) Требования к контенту и уникальности: Рерайт должен полностью отвечать на вопрос, краткий вариант инструкции, содержащий ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Переработать текст на сайте

    Здравствуйте. Дан сайт prodamgold.ru. Необходимо переписать текст на нем. Более грамотно, лаконично и понятно для граждан 20-25 лет от роду. По специфике помогу.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен блоггер

    Добрый день! Я занимаюсь продвижением сайтов, веду несколько проектов. Нужен блоггер писать на новостных сайтах, блогах и прочих доступных местах для размещения ссылок. Что можете наваЯть за 10$ в день (сколько ссылок и сколько уникального текста ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуются начинающие рерайтеры/копирайтеры

    Я ищу адекватного человека, начинающего работать на ниве копирайтинга и заинтересованного в своем профессиональном росте. Что я могу предложить такому копирайтеру? — Интересные заказы на разнообразные темы; — 50% предоплату; — Расценки: рерайтинг ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Копирайт, дизайн интерьера

    Друзья, Нам необходимо написание ряда статей по тематике дизайна интерьера. Нужен человек, который 1) ОПЫТНЫЙ и ГРАМОТНЫЙ в написании и редактировании текстов в статьях и на сайтах 2) ЗНАКОМЫЙ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ ДИЗАЙНА И РЕМОНТА 3) С ВМЕНЯЕМЫМИ РАСЦЕНКАМИ Пожалуйста, вкратце ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад