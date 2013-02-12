Привести контент сайта к уникальному

Здравствуйте. Есть сайт balkonchik.com, наполненный неуникальным контентом. Требуется привести этот контент у максимально уникальному виду. Тема каждого текста на каждой странице должна остаться такой же, какая сейчас. Просто сами тексты должны стать уникальными, но быть написанными на те же темы, на которые они написаны сейчас.

Сроки - неделя.

Бюджет - 100р./1000 знаков.

Писать только в проект.