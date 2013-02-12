Привести контент сайта к уникальному

Требуется написание обзоров онлайн игр. В основном рерайт. От исполнителя требуются знания и опыт игры в браузерные и клиентские онлайн игры. Ну и разумеется, грамотность. Возможно длительное сотрудничество. Пишите цену и примеры работ. Заявки скрыты. В ЛС не ...
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Здравствуйте. Есть сайт balkonchik.com, наполненный неуникальным контентом. Требуется привести этот контент у максимально уникальному виду. Тема каждого текста на каждой странице должна остаться такой же, какая сейчас. Просто сами тексты должны стать уникальными, но быть написанными на те же темы, на которые они написаны сейчас.
Сроки - неделя.
Бюджет - 100р./1000 знаков.
Писать только в проект.
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