Написание продающих текстов для Дизайн-студии

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Мы готовы предложить вам работу на аутсорсе в компании Ингейт. Нам нужен автор: - владеющий английским на уровне носителя языка; - способный сделать перевод с английского языка аналитических статей по ...
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Ведем редизайн сайта, и изменение его структуры. Посему требуется креативный разработчик продающих текстов/слоганов.
Нужны тексты и слоганы:
1. На сайт. Главная страница (основной упор). Отдельная страница "Создание сайтов", страница "Продвижение сайтов Seo", страница "Обслуживание сайтов".
2. Брошюра А4 (3 створки).
3. Плакат формата А1.
Фирма работает как на локальном Подмосковном рынке, так и на Московском.
Основной вид деятельности "Продвижение SEO".
Указывайте бюджеты, сроки. При выборе исполнителя опираемся на портфолио, время в сервисе, отзывы.
Можем позволить себе высококвалифицированного специалиста. Сайт http://advimedia.ru/
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