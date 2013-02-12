Написание продающих текстов для Дизайн-студии

Здравствуйте. Есть сайт balkonchik.com, наполненный неуникальным контентом. Требуется привести этот контент у максимально уникальному виду. Тема каждого текста на каждой странице должна остаться такой же, какая сейчас. Просто сами тексты должны стать уникальными, но быть ...