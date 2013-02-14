Рерайт новостей по 500 символов

КопирайтингЗавершен18 заявок472 просмотра
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Необходимо сделать рерайт новостей (новость + название новости). Каждая новость около 500 символов. Уникальность контента не менее 90%. Сроки дня два.

http://spb . tricolor . tv/ news / 1642

http://spb . tricolor . tv/ news/ 1588

http://spb . tricolor . tv/ news/ 1449

http://spb . tricolor . tv/ news/ 1509 + http://spb.tricolor.tv/news/1511 - все в одной статье

http://spb . tricolor . tv/ news/ 1642

http://spb. tricolor . tv/ news/ 901

http://spb. tricolor . tv/ news/ 1093

11 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$40
1 день
Александр уже много раз меня выручает. Очень вежливый и приятный в общении человек. Как и всегда задание было выполнено очень качественно с соблюдением всех деталей и в срок. Спасибо!
Рад вновь сотрудничать с Виталием. Вежливый, пунктуальный, компетентный заказчик. Рекомендую!
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