Копирайт 10к символов. Металлоконструкции.

$50
КопирайтингЗавершен18 заявок241 просмотр
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Приветствую!

По сути требуется наполнить раздел FAQ сайта предлагающего услуги по металлоконструкциям.

Есть готовый список вопросов, на которые требуется написать ответы (общий объем всех ответов - не превышает 10к символов).

Также я прикрепляю ответы на эти вопросы, но по тематике "электроника". Требуется ответить в том же духе.

По сути проект - рерайт, но конкретного исходника который надо переписать нет. Поэтому считаю эту работу копирайтом.

Сроки горят, желательно сделать в течение 1-2х дней максимум (с момента выбора исполнителя).

Бюджет - до 50$.

Заявки скрыты.

11 лет назад
ovanneswork
Влад 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
messer262
Владимир 
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Прекрасная работа! Добросовестный исполнитель, постоянно на связи. Работа выполнена на высшем уровне без всяких задержек. Доволен! Планируется дальнейшее сотрудничество.
С Владом приятно было работать. Очень рад такому сотрудничеству.
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