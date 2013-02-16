Копирайт 10к символов. Металлоконструкции.

Добрый день! Требуется рерайт статей. Тематика бизнес, финансы, психология, стартапы. Критерии к тексту: уникальность не менее 85%, читабельность. Пишите ваш опыт, примеры работ, цену. Форма оплаты: яндекс деньги
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
По сути требуется наполнить раздел FAQ сайта предлагающего услуги по металлоконструкциям.
Есть готовый список вопросов, на которые требуется написать ответы (общий объем всех ответов - не превышает 10к символов).
Также я прикрепляю ответы на эти вопросы, но по тематике "электроника". Требуется ответить в том же духе.
По сути проект - рерайт, но конкретного исходника который надо переписать нет. Поэтому считаю эту работу копирайтом.
Сроки горят, желательно сделать в течение 1-2х дней максимум (с момента выбора исполнителя).
Бюджет - до 50$.
Заявки скрыты.
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