Копирайт 10к символов. Металлоконструкции.

Приветствую!

По сути требуется наполнить раздел FAQ сайта предлагающего услуги по металлоконструкциям.

Есть готовый список вопросов, на которые требуется написать ответы (общий объем всех ответов - не превышает 10к символов).

Также я прикрепляю ответы на эти вопросы, но по тематике "электроника". Требуется ответить в том же духе.

По сути проект - рерайт, но конкретного исходника который надо переписать нет. Поэтому считаю эту работу копирайтом.

Сроки горят, желательно сделать в течение 1-2х дней максимум (с момента выбора исполнителя).

Бюджет - до 50$.

Заявки скрыты.