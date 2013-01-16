trofiprofi

Екатерина trofiprofi

 
33 годаБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтер для интернет-магазина

    Необходим копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание грамотно составленных текстов обзорно-информационного, рекламного характера.60 руб 1000 символов,стандартный размер текста 2000 символов.оплата по факту. Мы - интернет-гипермаркет,поэтому тематика достаточно обширная: от кондиционеров до электроинструментов и детских кресел. Будем рады ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • В поисках копирайтера

    Доброго времени суток. Необходим добросовестный копирайтер. Предполагается написание текстов на различные тематики, т.к. это интернет-гипермаркет: от шуруповертов и рубильников до беговых дорожек или детских стульчиков. Тематика обширная, но легко поддается изучению. За остальными подробностями в личку. Будем рады ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
vvv1979
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Копирайтер для интернет-магазина
Несмотря на некоторые рабочие недоразумения, которые иногда неизбежны в больших проектах, от сотрудничества с Екатериной остались только положительные впечатления! Рекомендую как спокойного и доброжелательного заказчика.
Виктория добросовестно, качественно и вовремя выполняет поставленные задачи. Очень рада сотрудничеству. Спасибо за работу)
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