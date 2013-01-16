trofiprofi

Необходимо информационное заполнение сайта: текст, изображения, видео. Информация предоставляется нами.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходим копирайтер для написания уникальных,грамотно составленных текстов для миралинкса. 50 руб за 1000 символов. Тематика разнообразная,размер текстов стандартный 2000 символов.Копирайтинг33 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходим копирайтер для постоянного сотрудничества. Написание грамотно составленных текстов обзорно-информационного, рекламного характера.60 руб 1000 символов,стандартный размер текста 2000 символов.оплата по факту. Мы - интернет-гипермаркет,поэтому тематика достаточно обширная: от кондиционеров до электроинструментов и детских кресел. Будем рады ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Доброго времени суток. Необходим добросовестный копирайтер. Предполагается написание текстов на различные тематики, т.к. это интернет-гипермаркет: от шуруповертов и рубильников до беговых дорожек или детских стульчиков. Тематика обширная, но легко поддается изучению. За остальными подробностями в личку. Будем рады ...Копирайтинг49 заявокЗакрыт11 лет назад