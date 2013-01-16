trofiprofi

Доброго времени суток. Необходим добросовестный копирайтер. Предполагается написание текстов на различные тематики, т.к. это интернет-гипермаркет: от шуруповертов и рубильников до беговых дорожек или детских стульчиков. Тематика обширная, но легко поддается изучению. За остальными подробностями в личку. Будем рады ...