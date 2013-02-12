Тексты для сайта о найденных вещах

Приветствую! По сути требуется наполнить раздел FAQ сайта предлагающего услуги по металлоконструкциям. Есть готовый список вопросов, на которые требуется написать ответы (общий объем всех ответов - не превышает 10к символов). Также я прикрепляю ответы на эти вопросы, но ...