Требуется заполнить страницу "Словарь терминов"

КопирайтингЗавершен7 заявок175 просмотров
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На сайте имеется страница "Словарь терминов". Сейчас там пусто. Требуется заполнить её терминами и описанием, что каждый термин обозначает. Информацию искать в инете или из головы, главное, чтоб соответствовало действительности :) Тематика сайта - продажа оборудования систем безопасности (видеонаблюдение, контроль доступа и т.д.).

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11 лет назад
bkireev
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
elennotme1
Елена 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Творческий подход, качественные статьи!
Этот проект имел продолжение. Спасибо Борису за интересные задания!
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