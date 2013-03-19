Требуется заполнить страницу "Словарь терминов"

На сайте имеется страница "Словарь терминов". Сейчас там пусто. Требуется заполнить её терминами и описанием, что каждый термин обозначает. Информацию искать в инете или из головы, главное, чтоб соответствовало действительности :) Тематика сайта - продажа оборудования систем безопасности (видеонаблюдение, контроль доступа и т.д.).

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