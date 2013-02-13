Задание для рерайтера на 2-3 недели минимум

Доброго дня

Нужно писать обзоры тех или иных заведений, тех или иных товаров, продуктов, клубов. Все исходники без труда находятся в сети, лично все проверяла. Оплата 1$ за тысячу символов (WMZ) или ЯД/Киви (по курсу Нац. Банка). Исходники ищите сами, но если с этим возникнут проблемы, я помогу.

Пожалуйста, при связи со мной пишите:

1) По каким дня Вы работаете?

2) Сколько пишите в день?

3) По каким дням нужны выплаты? Куда принимаете?

Связь:

ICQ: 687-956-779

Почта: [email protected]