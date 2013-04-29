Доделать семантическое ядро сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок167 просмотров

Есть таблица эксель с готовыми запросами, частотами и т.п. Есть тайтлы, дискрипшены, эдвордсы, аши, альты и небольшие тексты под 5 страниц. Все надо перепроверить и отформатировать до человеческого вида. Работы на 2-3 часа. Файл на доработку, высылаю по запросу

12 лет назад
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$25
1 день
Спасибо. Все сделано хорошо!
Всё прошло хорошо, спасибо! Чёткое тз, ответы на вопросы, оплата в срок.

Заявки фрилансеров

nastyazz
33 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад

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