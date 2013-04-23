SEO специалист по гугл

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок182 просмотра

Нам нужен человек для постоянного ведения двух сайтов на гугле. Знание английского обязательно.

Наличие портфолио клиентов на гугле обязательно. Настроены на долговременное сотрудничество.

При этом мы требуем полную прозрачность работы, еженедельные отчеты по закупленным линкам с тем чтобы имели доступ к эккаунтам на линк биржах. Должно быть четкое видение долгосрочной стратегии .

12 лет назад
stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров