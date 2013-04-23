SEO специалист по гугл

Нам нужен человек для постоянного ведения двух сайтов на гугле. Знание английского обязательно.

Наличие портфолио клиентов на гугле обязательно. Настроены на долговременное сотрудничество.

При этом мы требуем полную прозрачность работы, еженедельные отчеты по закупленным линкам с тем чтобы имели доступ к эккаунтам на линк биржах. Должно быть четкое видение долгосрочной стратегии .