Внести правки в мета-теги категорий сайта.

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Завершен5 заявок138 просмотров

Задача внести правку и оптимизировать мета-тегов title, description, keyword . Тематика сайта Кино.

Если останусь доволен результатом, готов на дальнейшее длительное сотрудничество.

12 лет назад
GDIturbo
Василий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад
$40
2 дня
Задание было выполнено качественно и быстро. Очень ответственный исполнитель. Можно смело доверить сайт в его руки и быть спокойным. Спасибо за работу
Очень хороший заказчик. Дал четкое и ясное ТЗ, при общении был вежлив и тактичен. Рекомендую всем фрилансерам для плодотворного сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Adlers
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
140 отзывов
12 лет назад

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