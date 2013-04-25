Добрый день! Необходимо оптимизировать интернет-магазин Snablab.ru, увеличить посещаемость сайта. Тематика – лабораторная посуда, медицинское оборудование. Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам (ключевые слова для ...
Внести правки в мета-теги категорий сайта.
Задача внести правку и оптимизировать мета-тегов title, description, keyword . Тематика сайта Кино.
Если останусь доволен результатом, готов на дальнейшее длительное сотрудничество.
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