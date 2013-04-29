Первоначальная seo-оптимизация сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен9 заявок176 просмотров

тз в прикрепленном файле

12 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$90
4 дня
Дмитрий настоящий профессионал, все сделал качественно и в срок, всем рекомендую.
Владимир отличный заказчик. Работать было легко и приятно. Своевременная оплата. Рекомендую данного заказчика. С ув. Сердюков Д.А.

Заявки фрилансеров

LGP
32 года
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • SEO-оптимизация

    Добрый день! Необходимо оптимизировать интернет-магазин Snablab.ru, увеличить посещаемость сайта. Тематика – лабораторная посуда, медицинское оборудование. Интересует внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковиках по ключевым словам (ключевые слова для ...

    Поисковые системы (SEO)43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение сайта

    Сайт prima-inform.ru Интересуют долгосрочные отношения Необходимость конверсии трафика в целевых клиентов (договора на множественные запросы) Прошу предоставить смету того что вы будете делать, сколько за это хотите + расчитать бюджет по закупке ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Не индексируется сайт

    $100

    Ситуация: Не индексируется продукция на сайте ТопХоп http://tophop.ru/dushevie-kabini/chetvert-kruga этот раздел индексируется а вот продукция http://tophop.ru/product/gidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5 НИКАКАЯ не индексируется, не понятно почему.... http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Ftophop.ru%2Fproduct%2Fgidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5&amp;lr=213 ни в яндексе не в гугле, по коду ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Продвижение сайта www.inco.su

    $100

    при самопальном продвижении сайта www.inco.su по запросам «столик для завтрака», «столик для завтрака в постель» допущена ошибка. сайт занимает приемлимые позиции в Google, а в Яндексе никак не хочет занимать место выше 15 го (Регион ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно продвижение сайта.

    В данный момент ведется разработка сайта. Нужен человек для его продвижения и продвижения группы в соц сетях. Пишите приблизительные цены и сроки для ориентировки.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад