Регистрация на сайтах, постоянные ссылки

Ситуация: Не индексируется продукция на сайте ТопХоп http://tophop.ru/dushevie-kabini/chetvert-kruga этот раздел индексируется а вот продукция http://tophop.ru/product/gidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5 НИКАКАЯ не индексируется, не понятно почему.... http://yandex.ru/yandsearch?text=http%3A%2F%2Ftophop.ru%2Fproduct%2Fgidromassazhnaya-dushevaya-kabina-arcus-as-102-5&lr=213 ни в яндексе не в гугле, по коду ...